البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل

2021/01/09 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم السبت، جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين المقبل، والذي تضمن تقرير ومناقشة والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

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