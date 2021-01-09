صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ  245 المسجلة اليوم

2021/01/09 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 245 موزعة كالآتي:

أبو دشير —————1

أبو غريب————- 47

الإسكان—————2

الاعلام—————-5

البياع—————–2

التاجي—————-4

الحرية—————-11

الدورة—————-14

الدولعي—————-1

السيدية—————6

الشالجية—————1

الشرطة الخامسة———1

الشعلة—————-6

الصالحية ————–4

الطارمية—————4

العامرية—————7

العطيفية ————–5

العلاوي—————-3

الغزالية —————12

القادسية ————–4

الكاظمية————–9

اللطيفية—————1

المحمودية————-14

المنصور—————21

اليرموك—————-9

حي الجامعة———–12

حي الجهاد————-18

حي الخضراء————3

حي العامل————-3

حي العدل ————–1

سويب—————–2

شارع حيفا————–1

صدر اليوسفية———–1

كرادة مريم————–5

ناحية الرشيد————1

سكنة جانب الرصافة—- –4

الشفاء: 158

الوفيات: لاتوجد

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