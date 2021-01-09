الحلبوسي يبحث مع السفير الامريكي الاشراف الدولي على الانتخابات المقبلة

2021/01/09 | 22:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، مع السفير الاميركي ماثيو تولر تطورات الاوضاع الامنية والسياسية والتهيئة للانتخابات المبكرة المقبلة...

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