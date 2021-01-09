سائرون لـNRT: الموازنة ''فوضوية'' ولا يوجد فيها أي اصلاح

2021/01/09 | 22:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلسة سابقة للبرلمان

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منذ 23 دقیقة

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قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت، ان الموازنة "فوضوية" و"لا يوجد فيها أي اصلاح او رؤية استراتيجية"، مؤكدا انها لن تمرر الا بتوافقات سياسية، فيما رجح ان تضيف اللجنة المالية فقرات لتصل إلى موازنة متوازنة تخدم الجميع.

وقال المسعودي، لموقع NRT عربية اليوم، (9 كانون الثاني 2021)، ان "الموازنة عبارة من مشروع قانون قدم من قبل الحكومة العراقية، بموجب المادة 62 اولا من الدستور".

وأوضح النائب، "كان يفترض بموجب هذه المادة الدستورية ان يتم تقديم جداول بالحسابات الختامية للسنة المالية وهذه مخالفة دستورية واضحة".

وأضاف، "فضلا عن مخالفة الحكومة العراقية عن تطبيق ما ورد بقانون الدائرة المالية رقم 6 لسنة 2019 في ان تقدم الموازنة في شهر تشرين من كل عام".

وتابع، ان "الملاحظات الاسياسية التي سجلت على الموازنة، في مقدمتها النفقات الكبيرة، فالحجم الاجمالي يصل إلى 163 تريليون دينار عراقي، فضلا عن ذلك هناك استقطاعات كبيرة على الرواتب الكلية تتراوح من 8% إلى 40% من الراتب الاجمالي وهذه تضر بالاقتصاد العراقي كونه سيقلل من حجم انفاق الموظفين، وبالتالي فان هناك كساد حقيقي وتضخم كبير سيكون في الاقتصاد".

وبين المسعودي، انه "لا توجد تخصيصات مالية واضحة بعنوان تخصيص درجات وظيفية جديدة، وبالتي فهي اضافة لحجم البطالة الكبير".

وأردف قائلا: "لا تزال النفقات التشغيلية فيما يتعلق بنفقات الخدمات والسلع والصيانات كبيرة جدا، فقد بلغت الارقام من 40 إلى 45 تريليون دينار".

وأكد، ان "استمرار الحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي، وفقا لوجود فقرة في القانون يسمح لها ذلك، سيزيد من حجم المديونية الداخلية والخارجية، ففي هذه الموازنة سداد الديون يقترب من 14 تريليون دينار عراقي، وهذا يشكل نسبة 8% من الموازنة الاجمالية، واذا ما استقطعنا 70 تريليون عجز فستكون نسبة الديون أكثر من 15% تدفع سنويا، مما سيكبد الموازنة العراقية والحكومة والمواطن سداد هذه الديون لمدة لا تقل عن 15 عاما، فضلا عن خصم 12 دولار عن كل برميل نفط تصدير من قبل الشركات".

ومضى في حديثه ان "الوضع الاتصادي مرير والموازنة فوضوية، غير عادلة، وفيها ايرادات ونفقات تقديرية، ولا يوجد فيها أي اصلاح او رؤية استراتيجية".

ورجح المسعودي، ان "تضيف اللجنة المالية النيابية العديد من الفقرات وستعمل بالمادة 62 ثانيا من الدستور وصولا إلى موازنة متوازنة تخدم الجميع".

وأشار إلى ان "الاحزاب الكوردية بكل تأكيد سيكون لها رؤية اخرى في هذا الموضوع".

وختم بالقول "لن تمرر الموازنة الا بتوافقات سياسية دون ذلك اعتقد ان تمريرها سيكون صعبا او يأخذ وقتا طويلا قد يستغرق من 30 إلى 40 يوما".

من جهتها اعلنت لجنة المالية النيابية اليوم السبت، عن تحديد نقاطها بشأن قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وذكرت اللجنة في بيان انها "عقدت اجتماعا بدأت فيه مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 .

واكدت انها "حددت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات".

وشددت على أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلا مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

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