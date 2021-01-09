2021/01/09 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع النور نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/09 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع النور نيوز.

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