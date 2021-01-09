الأردن يباشر حملة اللقاح ضد كورونا الأربعاء المقبل

2021/01/09 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن الأردن عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل، بالتزامن مع جدول وصول أولى كميات لقاح ”سينوفارم“ (الصيني الإماراتي) منتصف الليلة اليوم السبت، ولقاح ”فايزر“، ليلة يوم الإثنين المُقبل.وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات …

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