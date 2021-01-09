بالصور.. معرض 'الانتيكة' في قلعة أربيل

2021/01/09 | 23:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر هذا المكان والذي يقع في قلعة أربيل من الاماكن التي تجمع أكثر الأشياء الفولكلورية.

وقد سمي المكان من قبل صاحبه بـ(العنتيكه) لما يجمعه المكان من العشرات بل والمئات من التحفيات الفولكلورية الكوردية القديمة والتي لها عمر زمني.

كما وهنالك تحف غريبة مواد نادرة في المكان من التي يرغب السواح الأجانب بإقتنائهاز

PUKmedia / متابعة-زيد محمود

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