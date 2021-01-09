بالوثيقة.. مجلس النواب يجري القراءة الثانية للموازنة بجلسته المقبلة

2021/01/09 | 23:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل 2021/1/11، جلسته رقم 34 لمناقشة واجراء القراءة الاولى على عدد من مشاريع القوانين.

وبحسب وثيقة صادرة من الدائرة الاعلامية للمجلس وحصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم السبت، فانه من المقرر ان يعقد مجلس النواب في تمام الساعة الثانية ظهرا من مساء يوم الاثنين القادم جلسته رقم 34 لمناقشة واجراء القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانينـ أهمها القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة لعام 2021.

وكانت رئاسة مجلس مجلس النواب، قد رفعت جلستها رقم 33 والتي عقدتها في وقت سابق من اليوم السبت، تضمنت اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، الى يوم الاثنين القادم 2021/1/11.

وادناه جدول لفقرات الجلسة رقم 34 لمجلس النواب.

PUKmedia عن اعلام مجلس النواب

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