2021/01/09 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الاحتجاجات الشعبية، السبت، في مدينة الناصرية حيث استعاد متظاهرون السيطرة على ساحة الحبوبي، عشية اغلاقها من قبل قوات الأمن العراقية الجمعة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداة "حملة اعتقالات" لناشطين عراقيين.. احتجاجات ومواجهات في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداة "حملة اعتقالات" لناشطين عراقيين.. احتجاجات ومواجهات في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).