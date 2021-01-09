الموازنة العامة الاتحادية.. ام موازنة الاقليم - الجزء الاول

2021/01/09 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

الجاهل من عثر بالحجر مرتين ..



قالها

الامام علي (عليه السلام)، وقيل ايضا ان

كذبت عليّ مرة فليس ذنبي بل ذنبك لكن حين

تكذب عليّ مرة اخرى فالذنب ذنبي لأني

صدقتك.

الدروس والعظات وال

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