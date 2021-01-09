الغانمي:بعض المحافظات فيها معامل لانتاج وتحوير وتطوير المخدرات

2021/01/09 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي :" ان المخدرات سبب في 70 بالمائة من الجرائم ".وقال الغانمي في تصريح متلفز :"ان بعض المحافظات فيها معامل لانتاج وتحوير وتطوير المخدرات"./انتهى2

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