تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في ذي قار

2021/01/09 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم السبت ، عن تفكيك عبوة ناسفة وضعت على الطريق الدولي السريع داخل حدود المحافظة .ونقلت شبكة اخبار الناصرية عن المصدر قوله ان : احدى الدوريات التابعة لمكتب مكافحة متفجرات ذي قار عثرت على عبوة ناسفة على الطريق السريع بين محافظتي ذي قار والمثنى ، وتوجهت مفارز مكافحة المتفجرات لتفكيكها".واضاف :" ان : العبوة الموضوعة على حافة الطريق عبارة عن وعاء معدني يحتوي بداخله على مادة C4 مع فتيل وبطارية تزن 8 كغم ،تمت معالجتها وتامينها حسب الاجراءات القياسية المتبعة لدى خبراء المتفجرات"./انتهى3

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