799 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

2021/01/09 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، السبت، عن تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني (9 كانون الثاني 2021)، أن حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في العالم ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15454 حالة وفاة، مقابل 14307 وفيات في اليوم السابق.

ويعود أكبر قدر من هذه الوفيات 4176 وفاة، حسب بيانات المنظمة الأممية، إلى الولايات المتحدة.

ورصدت المنظمة خلال اليوم الأخير 799712 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، سجل أكثر من ثلثها (277195) في الولايات المتحدة وحدها.

وأصبح إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في العالم، بناء على إحصاءات المنظمة الأممية، 87 مليونا و589206 إصابات مؤكدة منها مليون و906606 وفيات.

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