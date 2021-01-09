النوارس يكشف اللاعبين الغائبين عن مواجهة نفط الوسط

2021/01/09 | 23:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بدأ فريق الزوراء التحضير لمواجهة نفط الوسط الاسبوع القادم ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز.

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