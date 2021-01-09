عشيقة أغنى رجل في العالم: أخيرا أصبت بكورونا

2021/01/09 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المغنية الكندية، غرايمز، صديقة أغنى رجل في العالم الأميركي، إيلون ماسك، مساء الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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