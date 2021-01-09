بالصور.. السيد الصافي وفرقة العباس يدعمون سرايا السلام في سامراء لوجستيا

2021/01/09 | 23:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة العباس (ع) القتالية، احدى

تشكيلات "حشدالعتبات المقدسة"، السبت،

تقدينها، المساعدات الشتوية اللازمة

لمجاهدي ألوية سرايا السلام في قاطع

سامراء، استجابة للمناشدة التي وردت

الى المتولي الشرعي لل

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