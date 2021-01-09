2021/01/09 | 23:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. المتقاعدين في زمن الكورونا بكربلاء أثناء استبدال بطاقاتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/09 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. المتقاعدين في زمن الكورونا بكربلاء أثناء استبدال بطاقاتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. المتقاعدين في زمن الكورونا بكربلاء أثناء استبدال بطاقاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).