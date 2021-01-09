المتحدث باسم الصدر يدعو لاجتماع ’’حكماء’’ الشيعة لسببين ضروريين

2021/01/09 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتحدث صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (9 - 1 - 2021)، عن الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في حزيران المقبل، فيما أشار الى أن هناك فسحة من الوقت لجلوس حكماء البيت الشيعي لتحديد كيفية اتخاذ القرارات.وقال العبيدي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "السبب الأول لمؤتمرات التيار الصدري الصحفية في الأونة الاخيرة هي أن العراق مقبل على أزمات شديدة جداً سببها ما يحصل من الانتخابات الاميركية اذ كان مطروحاً ان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قد يشن ضربة على ايران ويفتعل حرباً ليؤجل تنحيه عن السلطة وهذه قراءة دولية".وأضاف، أن "تغريدات الصدر التي نادى فيها بالتوقف عن استهداف البعثات كانت قراءة واقعية لأن ترامب كان من الممكن ان يستخدم ذلك كذريعة"، مبينا أن "استهداف البعثات ضربة للاعراف الدبلوماسية وللمعايير الدولية في تعامل العراق مع العالم ومثال ذلك ما فعله النظام السابق بشنه حرباً على إيران وغزوه الكويت ما ادى الى ويلات وحصار دفع العراقيون ثمنها غالياً".وبشأن الاوضاع داخل المكون الشيعي قال العبيدي، "نعتقد ان هناك فسحة من الوقت لجلوس حكماء البيت الشيعي لتحديد كيفية اتخاذ القرارات ومنع طرف دون اخر ان يراهن على مصير المذهب بافعال غير محمودة او يستغل التطورات لاهداف انتخابية"، مشيراً الى أنه "لم تحدث حتى الان جلسة للبيت الشيعي بناءً على دعوة الصدر، هناك قبول بالمنهجية ومن الضروري جداً التوقف عن الخلافات بين القوائم الشيعية".وتابع رداً على سؤال بشان عقد مصالحة بين الصدر ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قال العبيدي أنه "من الخطأ اختزال الشيعة بشخص نوري المالكي، الدعوة لم تكن لترميم الخلاف والعلاقة مع زعيم ائتلاف دولة القانون وهي لم تستثنِ احداً، وواقعاً لا يوجد خلاف شخصي بينهما".وتحدث العبيدي ايضا خلال المقابلة عن الاقتصاد العراقي، بالقول: إن "العراق حالياً مريض اقتصادياً وامنياً وهو في غرفة الطوارئ، العلاج يجب ان يبدأ بتنحية الفاسدين، وهناك فرضية تقول ان تحسين وضع العراق اقتصادياً لن يتم الا بدعم اميركي وهذا خطأ، اميركا تريد ان تتهدم اقتصاديات الدول الاسلامية وتدخل بأزمة تلو أخرى".وتطرق المتحدث باسم الصدر الى ملف آخر وهو ملف تشكيل الحكومة الحالية واختيار الوزراء، وأشار الى أن "التيار الصدري لم يرشح وزراء في الحكومة الحالية لكنه يرشح كفاءات للمناصب وليس ترشيحاً حزبياً ويتيح للحكومة الاختيار من عدة اسماء"، مبينا أن "اي طرف يرشحه التيار يخضهه لمحاسبة الدولة ومحاسبته وليس بمنأى عن ذلك".وكان العبيدي أكد، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، سعي تياره للحصول على 100 مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة، مبينا ان الحديث عن التحالفات السياسية في هذه الفترة امر بعيد.وقال العبيدي، في مؤتمر صحفي عقده بمنزل الصدر، في الحنانة بمحافظة النجف ان "الحديث عن التحالفات السياسية امر بعيد الآن"، مشيرا الى ان "هنالك نية وطموح للحصول على مئة مقعد نيابي لمسك زمام الأمور، في الحكومة المقبلة".واضاف ان "بقاء عمل المحافظات بدون رقيب بعد توقف عمل مجالس المحافظات من الممكن ان تكون باب من ابواب الفساد"، مشيرا الى "اهمية المحافظة على السلم المجتمعي ويجب ان تكون بغداد بعيدة كل البعد عن الرعب، نتيجة اطلاق الصواريخ المستهدفة للبعثات الدبلوماسية".ورأى ان "الميزانية العراقية غير كافية لتأمين رواتب الموظفين، كما وانه ليس هناك نص او فقرة في الموازنة ترعى مصالح الطبقة الفقيرة".وتابع "الازمة الاقتصادية تتفاقم والحل المنطقي غير موجود"، مشيرا الى ان "هناك دول مستفيدة من وضع العراق الحالي الاقتصادي والسياسي".

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