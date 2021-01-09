فرق الإطفاء تخمد حريقاً نتيجة تسرب غازي في الموصل (صور)

2021/01/09 | 23:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الدفاع المدني، السبت، حادث حريق اندلع في مخبز بمركز محافظة نينوى.

وقالت مديرية الدفاع المدني العامة، في بيان تلقى " ناس" نسخة منه، (9 كانون الثاني 2021): إنه "تمكنت مفارزنا في مركز اليرموك في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، من إخماد حريق اندلع بمخبز في حي النجار، وذلك بعد الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير، وإخماد النيران المندلعة بسبب تسرب غاز من الاسطوانة، وذلك بهمة عالية واداء مميز والحد من توسعها وانتشارها إلى المحلات المجاورة وبدون اي أضرار بشرية".

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