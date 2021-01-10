الداخلية: تسلم الملف الأمني سيكون بعد الانتخابات المقبلة

2021/01/10 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، السبت، ان موعد تسلم الملف الأمني من جميع المدن سيكون بعد الانتخابات المقبلة، التي من القرر اجرائها في 6 حزيران 2021.

وقال الغانمي، في لقاء متلفز مع وسائل اعلام حكومية اليوم، (9 كانون الثاني 2021)، ان "وزارة الداخلية سوف تتسلم الملف الأمني من جميع المدن ومنها المناطق المحررة بعد الانتخابات المقبلة"، مؤكدا العمل "على إجراء انتخابات أمينة ونزيهة".

وأوضح، أن "محافظات الديوانية وواسط وبابل يدار فيها الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن قوات وزارة الداخلية ستتولى ملف الأمن الداخلي، بعد أن كان موكلا للجيش.

جاء ذلك في كلمة للكاظمي بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الشرطة العراقية، في 9 كانون الثاني من العام 1922.

وقال الكاظمي: "دورنا هو تفعيل الجهود من أجل أن تعاد الأمور إلى نصابها في العراق وتولي الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية التي فرضتها الحرب على عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "كلنا ثقة بأن أبطال الداخلية سيكونون على العهد لحفظ الأمن الداخلي وحماية الشعب"، دون أن يذكر موعدا محددا لذلك.

يذكر ان الجيش بدأ من خلال قيادات العمليات المشتركة إدارة الملف الأمني الداخلي في البلاد عام 2007، لاحتواء العنف الطائفي وهجمات تنظيم القاعدة، آنذاك، ومن بعد ذلك تنظيم داعش عام 2014.

A.A

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