ميسي وغريزمان يقودان برشلونة للفوز والثلوج تؤجل مباراة المتصدر

2021/01/10 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم المستويات التي عهدتها منه جماهير كرة القدم في السنوات الـ15 الأخيرة بعد بداية باهتة للموسم، وقاد فريقه برشلونة إلى انتصاره الثالث تواليا بتسجيله وزميله الفرنسي أنطوان غريزمان ثنائية في الفوز 4-صفر على مضيفه غرناطة في المرحلة 18 من الدوري الإسباني السبت، فيما تأجلت مباراة أتلتيكو مدريد المتصدر وضيفه أتلتيك بلباو بسبب الأحوال الجوية.

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