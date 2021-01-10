2021/01/10 | 00:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من
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المرجح أن يوقع الرئيس الحالي، دونالد
ترامب، على صفقة لتزويد الإمارات
بمقاتلات من طراز "F-35" قبل انتهاء فترة
ولايته.
وقال مساعد وزير الشؤون العسكرية
والسياسية في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: ترامب ينوي توقيع صفقة "F-35" مع الإمارات قبل ترك منصبه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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