الخارجية الأمريكية: ترامب ينوي توقيع صفقة

2021/01/10 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من

المرجح أن يوقع الرئيس الحالي، دونالد

ترامب، على صفقة لتزويد الإمارات

بمقاتلات من طراز "F-35" قبل انتهاء فترة

ولايته.

وقال مساعد وزير الشؤون العسكرية

والسياسية في

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