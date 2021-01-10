إيطاليا تسجل 19978 إصابة و483 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/10 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم

السبت، عن تسجيلها 19978 إصابة و483 وفاة

جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في

إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات

المسجلة بعدوى فيروس كورو

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