كندا.. تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا

2021/01/10 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم

السبت، إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا

بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب

إفريقيا.

وقالت الدكتورة دينا هينشو، كبيرة

مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة، في

تغريدة: "لا يوجد دليل

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