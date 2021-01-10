انباء عن اعادة نصب الخيام في ساحة الحبوبي بالناصرية

2021/01/10 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر شهود عيان ان متظاهرين قاموا باعادة نصب الخيام في ساحة الحبوبي بالناصرية.واضافوا :" ان عدة مناطق في ذي قار تشهد تصعيدا مناطقيا من المتظاهرين"./انتهى3

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