2021/01/10 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ باشرت قوة من اللواء ٤١ ضمن عمليات سامراء للحشد الشعبي، السبت، بعملية دهم وتفتيش جنوب سامراء.وذكر بيان لاعلام الحشد ان , القوة بالتعاون مع مغاوير وفوج طوارئ 13 بالجيش و بالتنسيق مع طيران الجيش ،داهمت منطقة / تل بتار |/جنوب سامراء، حيث اشتبكت اثناء التقدم مع مفرزة من عناصر داعش الإرهابي".وتابع , ان القوات المتقدمة عثرت على مضافة لداعش تحتوي على خيمة و مواد دعم لوجستي و أدوية"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية دهم مشتركة للحشد والجيش جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية دهم مشتركة للحشد والجيش جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).