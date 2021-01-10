2021/01/10 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف النائب الديمقراطي ”تيد ليو“، اليوم السبت، أن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون تشريعًا يوم الإثنين المُقبل، يدعو لمساءلة الرئيس المُنتهية ولايته دونالد ترامب.

وشارك ”ليو“ بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، التي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف.

وفي تغريدة على موقع ”تويتر“، قال ليو؛ إن ”هناك 180 داعمًا لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطيون يقدمون تشريعا لمساءلة ترامب يوم الإثنين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطيون يقدمون تشريعا لمساءلة ترامب يوم الإثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).