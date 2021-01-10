ما الذى حدث و لماذا ... و ما الذى يجب القيام به ؟ - بصدد الأحداث غير المسبوقة في واشنطن دى سى يوم 6 جانفي 2021 - شادي الشماوي

2021/01/10 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي revcom.us جريدة " الثورة " ، 7 جانفي 2021 –البارحة جدّ حدثان جللان .أوّلا ، نظّم دونالد ترامب محاولة إنقلابيّة .لقد وجّه دعوة للغوغاء قد تلتح بواشنطن دى سي كي تحتجّ يوم كان الكنغرس سيصادق رسميّا على تعيين بيدن كرئيس قادم .



و جيّش تلك الغوغاء لأكثر من ساعة طالبا منها التوجّه إلى الكابيتول [ مقرّ المنغرس – المترجم ] ل " إظهار القوّة " .



ثمّ أرسل الغوغاء إلى الكنغرس و طوال ساعات رفض حتّى ......





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