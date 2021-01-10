بايدن مغرداً: العدالة تخدم الناس لا تحمي الاقوياء

2021/01/10 | 00:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نشر الرئيس الامريكي المنتخب، جو بايدن، تغريدة على توتير تشير إلى مساعي الحزب الديمقراطي لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، بعد أحداث اقتحام الكونغرس.

وقال بايدن في صفحته على {تويتر}" رئيسنا ليس فوق القانون..



العدل يخدم الناس - لا يحمي الأقوياء".

وفاء الفتلاوي

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