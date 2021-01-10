2021/01/10 | 00:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت الحكومة الباكستانية أن انهيار في شبكة الكهرباء القومية تسبب في انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد ليل السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع تام للكهرباء يغرق باكستان في الظلام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع تام للكهرباء يغرق باكستان في الظلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).