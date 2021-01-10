بالفيديو.. حفرة عملاقة تبتلع السيارات وتتسبب باغلاق مستشفى للمصابين بكورونا

2021/01/10 | 00:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تسبب انهيار بحفرة عملاقة في موقف سيارات بمستشفى في نابولي الإيطالية، إلى إغلاق مركز لعزل المصابين بكورونا بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنه.

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