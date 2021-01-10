التنبؤ بنهاية الرأسمالية 2 - طلال الربيعي

2021/01/10 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي الفصل الاول من الكتاب يرجع بنا قرنين من الزمان، إلى الفترة المحددة حيث بدأت هذه المغامرات التنبئية بخصوص انهيار الرأسمالية.



في حوالي عام 1848، عام ثورة فبراير في فرنسا، ولد مصطلح "الرأسمالية" (مصطلح "الرأسمالي" كان مستخدمًا بالفعل لبعض الوقت).جنبا إلى جنب مع النبوءات حول الرأسمالية, ظهرت أيضا تصورات بخصوص ما بعد الرأسمالية.



هل كان هذا صدفة؟ بالطبع لا, يجيب الكاتب.



خلال منتصف القرن ا ......





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