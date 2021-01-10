أوساسونا يجبر ريال مدريد على التعادل في الليغا

2021/01/10 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 18 من الليغا، في معقل الأخير ملعب "أل سادار" والتي أقيمت في ظروف مناخية سيئة بسبب العاصفة الثلجية التي هددت إقامة المباراة.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، ويرفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر.

المصدر: كورة

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