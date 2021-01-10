2021/01/10 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، كل القيود المفروضة منذ سنوات على تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بومبيو يلغي القيود على تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بومبيو يلغي القيود على تواصل المسؤولين الأميركيين مع تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).