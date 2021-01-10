بعد رباعية برشلونة بشباك غرناطة..الريال يتعثر امام اوساسينو في الليغا

2021/01/10 | 01:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تعثر فريق ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021)، وخرج بنتيجة التعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة 18 من الليغا، في لقاءعلى ملعب أل سادار، الذي غطته الثلوج بالكامل.

ريال مدريد بدأ اللقاء بتشكيل تألف من كورتوا، راموس، فاران، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، فاسكيز، أسينسيو، هازارد، بنزيما، فيما كان تشكيل أوساسونا مؤلف من هيريرا، فيدال، كروز، دافيد جارسيا، أوير، توريس، روبن جارسيا، كاليري، بيريز، أريداني، مونكايولا، وأثر تساقط الثلوج على أداء الفريقين منذ بداية الشوط الاول، خاصة بالنسبة لريال مدريد الضاغط والمبادر في الهجوم بساحة لعب أوساسونا الذي تراجع للدفاع، فيما لم يجد الريال الحلول لإختراق التكتل الدفاعي وهز الشباك، لينتهي الشوط الاول سلبيا بالنتيجة.

في الشوط الثاني دخل الريال منذ البداية ضاغطا مع فرص فعلية لاسينسيو وهدفان ملغيان لبنزيما بتدخل تقنية الفار، وبداعي التسلل في المرتين، لكن الحلول لدى ريال مدريد استمرت بالغياب في هز الشباك لينتهي اللقاء صفر- صفر.

وكان برشلونة قد تمكن من الفوز على غرناطة بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة نفسها.

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