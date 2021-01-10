ريال مدريد يتراجع الى المركز الثاني في الدوري الاسباني بتعادله السلبي مع اوساسونا

2021/01/10 | 01:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تراجع فريق ريال مدريد الى المركز الثاني في الليغا الاسبانية بتعادله السلبي امام اوساسونا في ملعب الاخير .جرت المباراة في اجواء جوية صعبة وغطى الصقيع المتساقط ارضية ملعب / آل سدار / ما اثر بشكل كبير على اداء الفريقين ./ انتهى

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