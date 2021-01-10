2021/01/10 | 01:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً.. ادارة الطلبة تنجح بالتعاقد مع المدرب حسن احمد لقيادة فريقها الكروي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 01:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. ادارة الطلبة تنجح بالتعاقد مع المدرب حسن احمد لقيادة فريقها الكروي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. ادارة الطلبة تنجح بالتعاقد مع المدرب حسن احمد لقيادة فريقها الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).