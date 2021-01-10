ارسنال احتاج لتمديد المباراة ليتجاوز نيوكاسل في كأس انكلترا

2021/01/10 | 01:21 - المصدر: سفن سكاي

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احتاج أرسنال لشوطين إضافيين حتى يتخطى ضيفه نيوكاسل 2-0 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي السبت.

وسجل الهدف الأول للمدفعجية الشاب إيميل سميث رو 109، ونجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 117، بعد أن انتهت الدقائق التسعين بالتعادل السلبي.

وحقق فريق المدفعجية اللقب الموسم الماضي في النهائي على حساب جاره وغريمه تشلسي معززًا رقمه القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الاعرق في البلاد (14).

وأشرك المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا تشكيلة من الأساسيين والبدلاء، حيث يمر الفريق بفترة مميزة في الدوري بعد بداية بطيئة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، حيث ابقى على اوباميانغ فيما دخل لاحقًا كل من سميث رو، الشاب المتألق بوكايو ساكا، الفرنسي الكسندر لاكازيت والسويسري غرانيت تشاكا من دكة البدلاء.

وبعد أن فرض أرسنال هيمنته على الشوط الأول من دون فرص خطيرة، جاء الثاني متكافئًا بين الطرفين من دون نجاح في هز الشباك وكانت أخطر الفرص للضيوف عن طريق أندي كارول مرت بجانب القائم.

وأفلت سميث رو من الطرد في الوقت بدل الضائع ما كان سيجبر أرسنال على خوض التمديد بعشرة لاعبين، بعدما تراجع الحكم عن البطاقة الحمراء التي أشهرها مكتفيًا بالصفراء بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” بعد ارتكاب الانكليزي خطأ على أحد لاعبي الخصم.

وفرص ارسنال هيمنته على الشوطين الاضافيين، ونجح في تسجيل الهدف الاول عبر سميث رو بعد ان رفع ساكا الكرة الى لاكازيت الذي دخل في الدقيقة 105، على مشارف المنطقة مررها برأسه الى الانكليزي الذي اسكنها الشباك(109).

وحسم اوباميانغ النتيجة بعد عرضية من الإسكتلندي كيران تييرني عن الجهة اليسرى على باب المرمى (117).

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