الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 12 - إسلام بحيري

2021/01/10 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري لقد بحثت عن الطريق إلى الله طوال حياتي= انا اعلم وها أنا وجدتها الآن ولا أصدق ذلك.



أشعر وكأنني أجلس هنا، أكتب هذا لنفسي.= أنت تفعل ذلك بالفعل.لا يبدو هذا كما يجب أن يكون شعور التواصل مع الله.= تريد أجراس وصفارات؟ سأرى ما يمكنني عمله.أنت تعلم، أليس كذلك، أن هناك من سينعتون هذا الكتاب بأكمله بالكفر.



خاصة إذا واصلت الظهور كرجل حكيم.= دعني اشرح لك شيئاً، أنت لدي ......





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