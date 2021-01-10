ميلان يغلب تورينو ويواصل صدارته للدوري الإيطالي

2021/01/10 | 01:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غلب ميلان ضيفه تورينو بثنائية نظيفة اليوم السبت ضمن المرحلة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل للروسونيري، البرتغالي رفائيل لياو 25، والإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء 36.

وواصل ميلان صدارته للدوري الإيطالي برصيد ارتفع إلى 40 نقطة، أما تورينو فتوقف رصيده عند النقطة 12 في المركز الثامن عشر.

كما استعاد الفريق اللومباردي نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد غياب بسبب الإصابة وذلك عندما شارك بديلاً 85.

على ملعب “سان سيرو”، عاد ميلان سريعاً إلى السكة الصحيحة وعوض الخسارة التي تلقاها الأربعاء أمام رجال لاعبه السابق أندريا بيرلو، ضامناً بذلك الخروج من المرحلة هو في الصدارة بعدما وسع الفارق مؤقتاً عن جاره اللدود إنتر الى أربع نقاط قبل لقاء الأخير مع مضيفه روما الثالث الأحد في قمة المرحلة.

وحسم فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي يجدد اللقاء مع تورينو الثلاثاء في “سان سيرو” أيضاً في مسابقة الكأس الإيطالية، فوزه الثاني عشر في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بهدفين نظيفين، الأول عبر لياو بعد تمريرة من الإسباني إبراهيم دياز (25)، والثاني من ركلة جزاء انتزعها الأخير من أندريا بيلوتي ونفذها كيسيي بنجاح (36)، رافعاً رصيده الى 6 أهداف في “سيري أ” هذا الموسم.

وهي المباراة السادسة عشرة هذا الموسم من أصل 17 خاضها في الدوري يسجل فيها ميلان هدفين أو أكثر خلال الشوط الأول، في انجاز لم يحققه سابقاً في تاريخ البطولة سوى جاره اللدود انتر (16 أيضاً) مرتين خلال موسمي 1949-1950 و1950-1951 بحسب “أوبتا” للاحصاءات.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني الذي شهد إصابة ساندرو تونالي واضطرار المدرب ستيفانو بيولي الى استبداله بالبرتغالي ديوغو دالوت (54).

ومع دخول اللقاء دقائقه الأخيرة من دون أن ينجح تورينو في الوصول الى الشباك، زج بيولي بإبراهيموفيتش في الدقائق الخمس الأخيرة ليعود عن الملاعب بعد غياب لسبعة أسابيع بسبب الإصابة.

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