النزاع الأذري الأرمني ودور أردوغان حفيد عبد الحميد الثاني - جيلاني الهمامي

2021/01/10 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيلاني_الهمامي النزاع الأذري الأرمني ودور أردوغان حفيد عبد الحميد الثانيوفي لأحد أجداده السلطان عبد الحميد الثاني (1978 – 1909) يقف اليوم رجب طيب اردوغان الرئيس التركي إلى جانب اذريبدجان في الحرب الدائرة بين هذا البلد وأرمينيا على إقليم ناغرني كاراباغ.



اندلع هذا النزاع أواخر شهر سبتمبر الماضي ولازال فتيله مشتعلا حتى الان بعد عديد محاولات وقف إطلاق النار التي لم تفلح في إسكات فوهات المدافع.



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