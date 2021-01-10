الثورة : في تدقيق بعض المفاهيم - جيلاني الهمامي

2021/01/10 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جيلاني_الهمامي تقديم يحيي الشعب التونسي وقواه الثورية والتقدمية هذه الأيام الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بديكتاتورية جثمت على البلاد لعقود من الزمن.



في خضم الاحتفاء بهذه الذكري يجري – ككل سنة – تقييم حصيلة هذه الثورة وتتجه الآراء في ذلك اتجاهات متباينة بل ومتناقضة في أحيان كثيرة.



وراء هذا الاختلاف أسباب كثيرة منها المصالح المادية والسياسية وهي في عمقها مصالح طبقية ومنها الاختلاف في زوايا النظر لما حصل طيل ......





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