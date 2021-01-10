أربع دول تطالب الصين بوقف الاعتقالات الجماعية في هونغ كونغع

2021/01/10 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشاروا في بيان مشترك إلى اعتقال بكين "55 سياسيا وناشطا في هونغ كونغ بتهمة التخريب بموجب قانون الأمن القومي" الذي فرضته الصين على الجزيرة.

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