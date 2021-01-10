خفض العملة العراقية

2021/01/10 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر البنك المركزي العراقي تخفيض سعر صرف الدينار العراقي لكل دولار في خطوة يراد منها تدارك الانهيار المتسارع بقيمة العملة العراقية والحد من تهريبها إلى دول الجوار .إقليم كردستان العراق تأثر مثل سائر أجزاء البلاد الأخرى بهذا القرار المفاجئ من خلال ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة والمحلية، وسيكون أكبر في المستقبل القريب كونه يمثل ثقلاً إضافيا على كاهل السكان الذين يعانون أساسا من مشكلة تفاقم البطالة وركود حالة السوق بسبب التلكؤ في صرف رواتب الموظفين

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