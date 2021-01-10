وزير الموارد المائية: وضعنا خارطة طريق مع الدول المتشاطئة

2021/01/10 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

يرأس وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، الوفد العراقي الذي يزور أنقرة في 15 كانون الثاني الحالي للتفاوض مع الجانب التركي بشأن مسودة البروتوكول الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، والتي بموجبها تم تحديد آليات التعاون مع تركيا في ما يتعلق بضرورة تطبيق مبدأ الانصاف والعدالة في توزيع الحصص المائية وضمان حقوق العراق المائية، بينما أكد أن وزارته بصدد تحديث خارطة طريق متكاملة مع الدول المتشاطئة بمشاركة جميع الوزارات وتحت مظلة مؤسسة دولية رصينة، وقال رشيد في حديث خص به «الصباح»: إن «مسودة البروتوكول المائي التي ستجري مناقشتها مع تركيا، ستجري ترجمتها بشكل أرقام و واقع بالنسبة للإطلاقات المائية المطلوبة».

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