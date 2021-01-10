الرافدين يطلق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع

2021/01/10 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اطلق مصرف الرافدين، امس السبت، مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد وبسقوف مالية مفتوحة .



وذكر بيان للمصرف، انه «تماشياً مع سياسة وخطة المصرف الهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تفعيل القطاع الخاص والنشاطات والفرص الاستثمارية وبتوجيه من وزارة المالية لدعم الاستثمار فقد تقرر إطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتعزيز القطاع الاستثماري في العراق»، مشيراً الى أن «هذه المبادرة تقوم على أساس تسهيل وتبسيط إجراءات الشركات والمستثمرين وإنجاز المعاملة في وقت قليل وبسرعة قياسية» .

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