البرازيل تسجل أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/10 | 03:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، إنها سجلت 62290 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي في البلاد تجاوز ثمانية ملايين حالة إصابة و200 ألف وفاة منذ ظهور الوباء قبل عشرة أشهر، بحسب رويترز.

في السياق، أعلنت شركة الأدوية "أونياو كويميكا "البرازيلية، الجمعة، عن البدء الوشيك في إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك - V".

وجاء في البيان الصادر عن الشركة: "نخطط لتقديم طلب عاجل في الأيام المقبلة، حيث إن تطور الوباء يتطلب من جميع الأطراف التحرك بسرعة".

وبحسب الشركة، وصلت المواد المستخدمة في إنتاج اللقاح من روسيا إلى البرازيل، في 6 كانون الثاني الجاري.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

المصدر: سبوتنيك

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