خبير أوبئة يدعو الأميركيين للاستعداد لـ

2021/01/10 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأحد عشر يوما القادمة ستكون مرعبة"....

هذا ما كتبه المدير السابق للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض دكتور توم فريدين، في تحذير خطير من تداعيات السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر، وتم رصدها قبل أيام في أميركا.

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