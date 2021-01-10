هادي الجيار.. وفاة أحد أبطال

2021/01/10 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان هادي الجيار الذي توفي في ساعة مبكرة من اليوم الأحد داخل مستشفى الهرم بمحافظة الجيزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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