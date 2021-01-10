العمل النيابية تقدم مقترحا لزيادة الإعانات الاجتماعية في موازنة 2021

2021/01/10 | 07:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقترحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاحد، تضمين فقرة زيادة مبالغ الاعانات الاجتماعية للمشمولين بنسبة 50% مع توسعة قاعدة المشمولين في مشروع موازنة العام الحالي.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (10 كانون الثاني 2021) ان "اللجنة قدمت مقترحا لزيادة الاعانات للرعاية الاجتماعية بنسبة 50% وتضمينه ضمن فقرات الموازنة الاتحادية نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد اضافة الى شمول اعداد اضافية اخرى بنظام الرعاية الاجتماعية عبر زيادة نسبة المستفيدين".

واضاف ان "خط الفقر وصل الى 30% وفي بعض المحافظات تجاوز 40%"، مشيرا الى ان "اللجنة تسعى مع هذه المعطيات الى خفض مستوى خط الفقر من خلال زيادة المدخولات للفرد المشمول بنظام الرعاية الاجتماعية".

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